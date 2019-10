Brazília idén év elején hivatalba lépett új elnöke, Jair Bolsonaro már tavasszal jelezte, hogy fel kívánja mondani az állami résztulajdonú olajcég, a Petrobras 2018-tól élő, az idei évtől műszaki partnerséget is jelentő mclarenes szerződését. A múlt héten a brazil sajtó arról tudósított, hogy meg is történt a szerződés felmondása.

A McLarennek természetesen fájdalmas az évi sok tízmilliós kiesés, de még sürgetőbb, hogy új üzem- és kenőanyagpartnert találjanak. Egy lehetőség lenne a motorszállító Renault-val dolgozó BP-vel való együttműködés, ám úgy tűnik, nem ezt az utat szeretnék választani, főleg, hogy 2020 végén elköszönnek a franciáktól.

A múlt héten az is felröppent, hogy a Williams utáni jövőjén dolgozó Robert Kubica támogatója, a PKN Orlen többek között a McLarent is megkereste, ám orosz sajtóértesülés szerint a nálunk is ismert Lukoil is tárgyal a wokingiakkal.

Az orosz Championat szerint a felek már a szeptember végi Orosz Nagydíj idején megkezdték a tárgyalásokat, ám azt egyelőre nem tudni, mikor lesz bejelentés, már ha lesz egyáltalán.