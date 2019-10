A vasárnapi Forma-1-es Japán Nagydíj rajtját követően a ferraris Charles Leclerc a 2-es kanyarban ütközött a Red Bull-os Max Verstappennel, az incidensben megsérült a vörös autó első szárnya.

A monacói a törött elemmel is folytatta a körözést, nem ment ki a bokszba egészen addig, amíg a versenyigazgató Michael Masi határozottan nem utasította a Ferrarit, miután a Leclerc szárnyáról leszakadó darabok eltalálták Lewis Hamilton Mercedesét – leszakítva a jobb tükröt, belegondolni is rossz, mi lett volna, ha pár arasznyival arrébb repül a karbonlap – és Lando Norris McLarenjét is.

Lewis Hamilton’s onboard when he got hit by Leclerc’s front wing endplate. This could’ve ended very badly.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/aT71cweALn — Eau rouge (@Insidef1) October 13, 2019

“Egyértelműen nagyon nem értünk egyet azzal, hogy a riválisaink olyan autót tartanak a pályán, amelyikről lóg a teljes szárnyvéglap, amivel mindenkit veszélyeztetnek” – mondta a McLaren csapatfőnöke, Andreas Siedl.