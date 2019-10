Annak ellenére, hogy Charles Leclerc még csak az első évét tapossa a Ferrarinál, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel emberére talált a személyében. Leclerc öt pole-t és két nagydíjgyőzelmet szerzett idáig a 2019-es Forma-1-es szezonban, míg Vettel kétszer indulhatott az élről és egyszer állhatott fel a dobogó legalsó fokára. Négy futammal a vége előtt a monacói 11 ponttal előzi a németet az egyéni bajnokságban, miután a Japán Nagydíjon jelentősen csökkent a különbség kettejük között.

„Szerintem nem fair, túl rövid idő telt el” – felelte Vettel arra a kérdésre, hogy Leclerc-e a valaha volt legkeményebb csapattársa. „Természetesen fiatal és nagyon gyors versenyző, nem hiszem, hogy ebben bárki is kételkedne. Átfogóan nem igazán lehet összehasonlítást végezni. Ahhoz Markot, Kimit, Danielt, Vitantoniót és Bourdais-t – kihagytam valakit? – azonos autókba kellene ültetni egyidőben.”

„Egyszerűen nem igazságos. Nyilván nyers tempó tekintetében rendkívül gyors volt, de még korai ilyen kijelentéseket tenni. Ez csak a második éve a Forma-1-ben. Nehéz lenne dönteni, mert Kimi vagy Mark sokkal több tapasztalattal rendelkeztek” – tette hozzá.

Ugyanakkor a négyszeres világbajnok elismerte, hogy Leclerc tempójának köszönhetően remek referenciát jelentett neki, amikor szenvedett a szezon során. „Jó, hogy igazi viszonyítási alapot biztosít, főleg azokban az időkben, amikor egy kicsit szenvedtem azzal, hogy magamból és az autóból is kihozzam a legjobbat. Ez jó, mert nekem is segítség. A csapat szempontjából is jó, mert két versenyző harcol ugyanazokért a célokért a pályán.”

Vettelnek Leclerc már a hetedik csapattársa a királykategóriában Nick Heidfeld (BMW Sauber), Sébastien Bourdais és Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso), Mark Webber és Daniel Ricciardo (Red Bull), illetve Kimi Räikkönen (Ferrari) után.