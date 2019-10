Még nem aludtak ki a piros lámpák a Forma-1-es Japán Nagydíj rajtjánál, amikor a pole-pozícióból induló Sebastian Vettel elmozdult a helyéről. A német azonnal meg is állt, majd emiatt rosszabbul startolt, mint az őt megelőző későbbi győztes Valtteri Bottas.

Az esetet vizsgálták a versenybírák, ám végül nem büntették meg a végül másodikként célba érő Ferrari-versenyzőt. A stewardok szerint ugyanis a német nem szegett szabályt.

A movement within acceptable tolerance or a jump start… 🤷‍♂️

If you ask me, Vettel moved before the lights went out, so a jump start and a penalty for @ScuderiaFerrari!#JapaneseGP @F1 #F1 pic.twitter.com/VmH2vLOB9f

— Arnold van Sabben (@ArnoldvSabben) October 13, 2019