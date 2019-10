A nyári szünet óta az olasz csapat megtáltosodott, Charles Leclerc sorozatban négy pole-t szerzett, Belgiumban és Olaszországban győzött, Szingapúrban Sebastian Vettel vezetésével hoztak kettős győzelmet, és valószínűleg Szocsiban is 1-2-t ünnepelhettek volna, mielőtt a technika ördöge és a balszerencse közbeszólt.

“Nem arról van szó, hogy bánunk-e valamit vagy sem, hanem hogy tanulunk-e. Szerintem a csapat fejlődik, ez sokkal fontosabb.”

A Ferrari jelenlegi versenyképességének fényében a főnök célt is meghatározott a 2019-es idény hátralévő részére:

“Az egyes futamokra kell koncentrálnunk, minden egyes versenyen igyekeznünk kell maximalizálni az eredményt. Csakis a szezon végén vonhatunk mérleget arról, hol is állunk. Jó lenne, ha legalább a tavalyi évnél jobban szerepelnénk, mert az bizonyítaná, hogy javultunk.”

“Tudom, hogy rosszul kezdtük az idényt, és nem is lesz könnyű dolgunk, de akkor is ez az elsődleges cél. Majd utána álmodozhatunk. Ha tényleg sikerül többet elérnünk (idén), akkor az is jöhet.”

A Ferrari tavaly 6 futamgyőzelem után 571 ponttal zárt, jelenleg, öt futammal a vége előtt 409 egységen állnak. A szezonzáróig maximálisan 220 pont gyűjthető a konstruktőri bajnokságban.