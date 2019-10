Max Verstappen Red Bull-os szerződése 2020 végéig szól, ahogy a Mercedesnél Lewis Hamilton és Valtteri Bottas, a Ferrarinál pedig Sebastian Vettel is csak a jövő év végéig van lekötve, 2021-re egészen nyitott a pilótapiac az élcsapatoknál.

A holland jó pár éve abban reménykedik, hogy a Red Bull-lal a bajnoki címért küzdhet, ám tavaly és idén is csalódnia kellett ebben a tekintetben, így duplán nyitott kérdés számára, hol is lesz az elvileg nagy szabályváltozásokat hozó 2021-es szezonban.

“Egyelőre nem foglalkoztat túlságosan a dolog. Először is át kell tekintenem, hogy mi lett az ígéretekből és hogy mi számít igazán. Futamokat és bajnoki címet akarunk nyerni jövőre, ezért vagyok itt. A Red Bull-lal együtt dolgozunk a cél megvalósításán. De nagyon sok még a kérdőjel a 2020 utáni időszakot illetően. Mi is lesz a Forma-1-gyel? Ezért is várok ki, nem kapkodok” – mondta.

A 22 éves holland persze nem titkolja, hogy pillanatnyilag nem elégedett:

“A bajnoki sikerek utáni években a motorhátrány nem jött jól a Red Bullnak. Az alapvető hozzáállás mindig is az volt, hogy legyenek erős alapok, aztán majd felzárkózunk, és 2010-13 között ez működött is, de azóta más csapatok jobban fejlődtek.”

“Hogy jobbak lehetünk-e 2020-ban? Igyekszünk – bár az elmúlt években is igyekeztünk. Ki kell elemeznünk, hogy pontosan mit is csinálhatnánk jobban, aztán azt kell csinálnunk.”