A Red Bull szezonkezdése alulmúlta a csapat és Max Verstappen elvárásait is, ám az alakulat nyárra magára talált, a holland pilóta Ausztriában begyűjtötte első, Németországban második idei győzelmüket is, majd a Hungaroringen pole-t szerzett és sokáig vezette is a futamot, Lewis Hamiltonnal hatalmas csatát vívva lett végül a 2.

A jó széria ugyanakkor nem folytatódott a nyári szünet után, Verstappen mindössze egy szerencsés 3. helyet könyvelhetett el Szingapúrban, az utóbbi időben egyre kritikusabban is nyilatkozott a teljesítményükről és a 2020-as kilátásokról.

Mivel Verstappen szerződése a jövő év végén kifut, nem túl biztató jel, hogy a pilóta egyre kritikusabb, de a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko szerint nem probléma a panaszkodás.

“Maxnak részben igaza van. Mondjuk kétszer már az első kanyarban annyi volt a versenyének (Spában és Monzában), de előfordul az ilyesmi. A Red Bullnál alapvetően azt szeretjük, ha a versenyzőknek megvan a maga véleménye, amit szabadon ki is fejthetnek. Ez nem gond” – mondta a német Auto Bildnek.

A Red Bull nagyon készül a motorszállító Honda hazai versenyére, a hétvégi Japán Nagydíjra: az elmúlt hétvégéken rajtbüntetések árán mind a nagycsapat, mind a Toro Rosso pilótái megkapták a legfrissebb motorfejlesztéseket, a hétvégén pedig új, állítólag nagyobb teljesítményt hozó üzemanyagot is kapnak, hogy a lehető legjobban teljesíthessenek Szuzukában.