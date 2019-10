Olvass tovább

A 2016-os világbajnok, Nico Rosberg szerint ez nem lenne jó döntés, a Red Bullnak Hülkenberget kellene választania Verstappen mellé:

“Albon pillanatnyilag küzd a Red Bull-os üléséért, ami nem könnyű. Azt hiszem, a Red Bull egy kicsit elakadt a pilótaválasztás tekintetében. Talán Gasly van előnyben, mert olyan jól megy a Toro Rossónál” – kezdte az értékelést.

“Hogy ki mást választhatnának? Nem is tudom. Őszintén szólva Hülkenberg nem lenne rossz választás. Továbbra is van esélye a Red Bullnál, még ha nemet is mondtak. Nagyon jól passzolna a csapat mentalitásához, jó versenyző, szóval miért ne? Pillanatnyilag ő a legjobb választás” – állította a volt Williams- és Mercedes-pilóta.