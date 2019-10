A Red Bull a várakozásokat alulmúlva kezdte az idényt a Honda-motorral, de kora nyárra magára talált a csapat és a japán gyártó is, Max Verstappen az energiaital-gyártó hazai versenyén, Ausztriában, majd a Német Nagydíjon is győzni tudott, a Hungaroringen pedig megszerezte F1-es pályafutása első pole-ját is, majd nálunk is vérre menő, de végül sikertelen küzdelmet folytatott a győzelemért a mercedeses Lewis Hamiltonnal.

A Magyar Nagydíj után úgy tűnt, Verstappen sötét lóként akár még a világbajnokságban is szerepet játszhat a szezon második felében, ám a Red Bull a nyári szünet óta egyszerűen nem elég versenyképes.

“Azóta egy helyben állunk, míg a többiek fejlődtek. Ez nagyon frusztráló, de csapattól függünk mi is. De mind a motor, mind a kasztni terén le vagyunk maradva egy kicsit. A Red Bullnak itt volt a teljes idény, hogy felzárkózzon, de nem kerültünk közelebb, szóval jövőre miért is sikerülne hirtelen? Kicsit aggaszt ez” – magyarázta a holland Ziggo Sportnak a pilóta édesapja, Jos Verstappen.