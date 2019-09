Marca: “A Ferrari Szingapúrban megtréfálta a mezőnyt, és Szocsiban még rá akart tenni egy lapáttal. Leclerc sima sikere azonban elúszott, mivel az olasz istálló ismét hatástalan stratégiát választott. Mattia Binotto csapatfőnök ennél többet nem is árthatott volna a pilótáinak, különösen Leclerc-nek, aki sokkal jobbat érdemel. A monacói alaposan kioktatta 50 éves felettesét a felelősségvállalásról.”

The Telegraph: “Hamilton tulajdonképpen nem számított igazán esélyesnek Szocsiban, de a szédelgő Ferrari eltékozolta az első és második helyet, Sebastian Vettel kiesése után Charles Leclerc az élről a harmadik pozícióba csúszott vissza. Miközben a brit megszerezte idei kilencedik futamgyőzelmét, a Ferrarit vezető Mattia Binotto megpróbált úrrá lenni a pilóták között kialakult krízishelyzeten, amely egy szombati egyezség eredménye volt.”

Olaszország:

La Stampa: “Szokás szerint a Mercedes uralta az Orosz Nagydíjat, pedig a verseny első felében a Ferrari verhetetlennek tűnt. Vettel a hibridrendszer hibája miatt kényszerült kiállni a 28. körben, ráadásul mivel az út szélén állt meg, egy virtuális biztonsági autós szakasz következett, ami a Mercedes diadalát hozta.”

Gazzetta dello Sport: “Nem csak a vereség tette keserűvé a Ferrari vasárnapját. Maraenllóban a legfőbb megoldandó probléma a versenyzők viszonya.

Corriere dello Sport: “Nyílt háború Vettel és Leclerc között. A Ferrari újabb kettős győzelmet remélt, de végül a Mercedes ünnepelt Szocsiban. Leclerc-nek minden alapja megvan arra, hogy a győzelemért küzdjön, ahogy Vettelnek is, hogy az ötödik világbajnoki címért induljon. Az viszont már kevésbé érthető, hogy Maranellóban miért nem húzzák meg a határokat, miért nem képesek megakadályozni a versenyzők vitáját.

Tuttosport: “Mérgező légkör a Ferrarinál. Az autó gyors, de Maranellóban nagy árat fizetnek a versenyzők ellentétéért. Mattia Binotto csapatfőnöknek egyszer és mindenkorra egyértelmű stratégát kell szabnia.”

Corriere della Sera: “A vita után Vettel motorja elszáll, a Ferrari eldobja a győzelmet. Maranellóban gondjok vannak az autó megbízhatóságával, a stratégiával és a pilóták viszonyával is. Ha Vettel és Leclerc viszonya már most is ilyen feszült, amikor nem tét a bajnoki cím, mi lesz jövőre, ha a Ferrari az élre kerül?”