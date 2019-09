A McLaren szombat délelőtt jelentette be, hogy jelenlegi szerződésük 2020-as kifutása után búcsút int a Renault-nak, 2021-től újra a régi sikerpartnertől, a Mercedestől szerzik majd be erőforrásaikat.

A Mercedes-főnök Toto Wolff határozottan cáfolt:

“Fontos hangsúlyoznunk, hogy ma létezik a saját gyári csapatunk, ez pedig csak motorszállítói üzlet, nem egy újabb gyári partnerség kezdete, nem arról van szó, hogy kiszállunk. A jelen állás szerint kíváncsian várjuk, merre halad, milyen irányba fejlődik az F1, és a lehetőségek szerint gyári csapattal szeretnénk maradni ezután is.”

“Motorszállítóként erős hátterünk van, hosszú múlttal, és van gyári csapatunk is, amelyik egész szépen teljesít – mindkét dolognak megvannak az erényei, együtt és külön is. A félreértések elkerülése végett: nem arról van most szó, hogy most másokra hagyjuk a dolgokat, és csak motorszállítóként maradunk, gyári csapat nélkül, egyáltalán nem. Örülünk, hogy van gyári csapatunk.”

A Mercedes két hete hosszabbított motorszerződést a Williamsszel egészen 2025-ig, a grove-iak mellett jelenleg a Racing Pointnak szállítanak erőforrásokat, feltehetően ez a partnerség is marad a 2021-ben kezdődő új korszakban is.