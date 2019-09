A 2007-es világbajnok még az idén beéri és megelőzi majd a 309-en álló Fernando Alonsót, és mivel 2020-ra is van szerződése, átveheti majd az elsőséget a csúcstartó Rubens Barrichellótól.

“Egyértelműen nem. Jóval korábban gondoltam kiszállni. Tulajdonképpen egyszer már ki is szálltam. De nem, tényleg nem gondoltam volna. Mondjuk nem is volt elképzelésem, meddig maradok. Nem volt tervem és most sincs. Csak igyekszem jól teljesíteni, amíg élvezem a versenyzést, maradok, aztán majd meglátjuk” – mondta a Sauberből Alfa Romeóvá lett csapatnál vezető veterán.

“Nem úgy nézem, hogy már ennyit és ennyit versenyeztem, és hogy ez mekkora dolog. Nekem az eredmények fontosabbak minden másnál. Talán egyszer, miután abbahagytam, visszatekintve jelent majd valamit, de most semmit” – állította a McLarennél öt, a Lotusnál két, a Ferrarinál összesen nyolc évet lehúzott Räikkönen.