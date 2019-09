Akárhol is vendégeskedik éppen a Forma-1, a paddock mindig tele van emberekkel, a nyüzsgés pedig néha baleseteket szül. Szingapúrban Lewis Hamilton is okozott egyet, miközben nagyon sietett a csapatához rollerjével.

A Mercedes motorhome-jának bejárata előtt éppen fotókat készített az iPhone-jával egy rajongó, amikor jött Hamilton, és kiverte a kezéből a készüléket.

Noha Hamilton gyorsan eltűnt a koccanás után, később megkereste a rajongót, és igazi kinccsé tette a telefonját.

Saját kezűleg írt bocsánatkérést a telefonra, ami így most már sokkal többet ér, mint a lepottyanás előtt.

"Did I ever tell you about the time @LewisHamilton knocked my phone out of my hand?"



"*That* Lewis Hamilton?"



"Yes"



"No -prove it" 🤔



"OK" 👀#F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/WT9JlTTVsA