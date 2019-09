Anglia

The Guardian: “Amikor Vettel áthaladt a célvonalon, örömtüzek gyúltak a szingapúri estében. Csakhogy a német sikere csapattársának, Charles Leclerc-nek a futamába került. A 21 éves monacói fogcsikorgatva uralkodott magán, miközben meg volt győződve róla, hogy legyőzte Vettelt.”

The Sun: “Vettelben sokan kételkedtek. Tavaly Belgiumban diadalmaskodott utoljára, idén Kanadában és Monzában pedig nagyot hibázott. Most azonban visszaforgatta az idő kerekét, tökéletes teljesítményt nyújtott a szingapúri villanyfényben, és kiiktatta csalódott ferraris csapattársát, aki második lett.”

Németország

Bild: “Vettel feltámadt, és 392 nap után ismét nyert, Leclerc viszont újabb viszályt szított. Vettel remeklése ezzel együtt sajnos túl későn jött, mivel Lewis Hamilton még mindig 102 ponttal vezet. De az utolsó hat futamon talán még összejön néhány vigaszdíj Vettelnek.”

Süddeutsche Zeitung: “Vettel stopposként tért vissza. Szingapúrban hibátlanul versenyzett, de egy rejtélyes bokszkiállásból is hasznot húzott, amely őt az élre sodorta, míg Leclerc-t felbosszantotta.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Vettel megtörte Leclerc-t. Fagyos a hangulat a Ferrarinál, mivel miközben a német több mint egy év után ismét ünnepelhetett, a monacói azért duzzog, mert szerinte az istálló megkárosította őt.”