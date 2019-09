Charles Leclerc, Ferrari (1.): „Nagyon jó kör volt, pedig volt néhány olyan pillanat, amikor azt hittem, hogy elveszítem az uralmamat az autó felett. Nagyon szépen köszönöm a csapatnak, fantasztikus munkát végeztek. Rendkívül boldog vagyok amiatt, hogy a pole-ban vagyok. Kemény péntekünk volt, nem is az én napom volt. Azonban keményen dolgoztunk, és ez ma kifizetődőnek bizonyult.”

A belga és az olasz után a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjnak is az élről vághat neki Charles Leclerc, miután az utolsó pillanatban borsot tört ellenfelei orra alá egy szinte hibátlan körrel a kvalifikáción . A monacói Ferrari-pilóta pályafutása során ötödjére szerzett rajtelsőséget, mögötte a mercedeses Lewis Hamilton, valamint csapattársa, Sebastian Vettel végeztek.

Lewis Hamilton, Mercedes (2.): „Nem tudom, honnan húzták elő ezt a tempót a Ferrarinál, mert ez a pálya nem igazán feküdt nekik idáig, de ezúttal remekül dolgoztak. Charles köre nagyon jó volt, így valami rendkívülit kellett volna produkálnom a végén. Mindent beleadtam, szoros is volt, de ennyit tudtam kihozni az autóból. Biztos vagyok benne, hogy néhány alkalommal közel jártam ahhoz, hogy a falnak menjek. Nagyon-nagyon boldog vagyok amiatt, hogy az első sorból, a Ferrarik közül indulhatok. Holnap megpróbáljuk legyőzni őket.”

Sebastian Vettel, Ferrari (3.): „Sikerülhetett volna jobban is a vége, de összességében jól éreztem magam az autóban. Talán egy kicsit korán akartam a legjobbamat futni, a második próbálkozásnál pedig egy légáramlat bezavart, így nem is volt értelme befejezni a kört. Így is jó pozícióból indulhatunk holnap. Jó versenyt kellene zárnunk, de majd meglátjuk, mire megyünk a gumikkal: tudjuk-e vajon két órán át nyomni, vagy a gumik kezelésére kell fókuszálnunk…”