Miután a Renault a Belga Nagydíj előtt bejelentette, hogy 2019 végén elbúcsúztatja Nico Hülkenberget, hogy a helyére a Mercedes francia neveltjét, Esteban Ocont ültessék, kézenfekvőnek tűnt, hogy a megbízható és rutinos német a Haashoz megy a küszködő, az esetek többségében inkább rosszul, mint jól teljesítő Romain Grosjean utódjaként.

Nem így lett, a Haas ma közölte, hogy 2020-nak is változatlan felállással futnak neki, ez pedig azt jelenti, hogy Hülkenbergnek másfelé kell nézelődnie. Lehetséges, hogy kivár, arra számítva, hogy a Red Bull az ifjoncai (Alexander Albon, Danyiil Kvjat és Pierre Gasly) helyett egy tapasztalt versenyzőt szeretne Max Verstappen mellé a jövő évre, de reálisabb, hogy az Alfa Romeónak ajánlja fel szolgálatait, ahol a Ferrari-nevelt ifjonc, Antonio Giovinazzi eddig nem mutatott sokat.

Egy bökkenő van: a Ferrari egyelőre kitart az olasz fiatal mellett.

“Hibázott Belgiumban, a kiesés eleve büntetés volt számára, de Spában is a pontszerzők között ment, majd Monzában a top10-ben zárt. Antonio fejlődik, de ehhez támogatást is érdemel. Azt hiszem, jelenleg nem elég nyugodt, szóval jó, ha éreztetjük vele a Ferrari részéről, hogy ő is közénk tartozik. Most fontos futamok várnak rá, bizonyíthatja, hogy javul. Nem tesztként tekintünk a következő időszakra, de itt lesz a lehetősége, hogy megerősítse, amit az elmúlt versenyeken mutatott” – mondta a Ferrari-főnök Mattia Binotto a Motorsport.comnak.