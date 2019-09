Mindenkit sokkolt Daniel Ricciardo, amikor tavaly bejelentette, hogy távozik a Red Bulltól és a Renault-nál folytatja. Nem is alkotott igazán maradandót a 2019-es Forma-1-es szezonban idáig az enstone-i gárda, viszont az Olasz Nagydíjon kimagasló futamot zárt, miután az ausztrál pilótát negyedikként, csapattársát, Nico Hülkenberget pedig ötödikként intették le.

„A kanadai hétvége óta nem voltak igazán jó eredményeink, így ez most nagyon jót tett a csapatnak. A virtuális biztonsági autó alatti kerékcsere jól jött nekünk, és negyedikek lettünk. A tempónk is rendben volt, persze nyilván sokat segített Sebastian is” – értékelt a leintés után Ricciardo, akinek egykori csapata Alexander Albonnal és Max Verstappennel egy hatodik és egy nyolcadik helyet gyűjtött Monzában.

„Egyedülálló munka volt, és ugyan nem tudjuk, mi vár ránk a folytatásban, szerintem tanulhatunk ebből. A csapat miatt ez nagyon szép teljesítmény, és elismerésem a motorrészlegnek is. Sok kritika érte őket, de ennek ellenére ma nagyon jól teljesítettek egy ilyen pályán is” – szúrt oda a Renault-t piszkálóknak a hétszeres nagydíjgyőztes.