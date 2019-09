A Forma-1 biztonságosabbá tételének úttörőjeként, élharcosaként ismert háromszoros világbajnok (1969, ’71,’ 73), Jackie Stewart a hét elején azt mondta, a mai biztonság miatt a mostani pilóták túl nagy kockázatokat vállalnak. Erre így reagált Vettel:

“Ő egy szörnyű időszakban versenyzett, amikor sokkal gyakrabban haltak meg a pilóták, szóval a két korszakot nem lehet összehasonlítani. Ő tudja, hogy akkor milyen volt, azt ő tudja megítélni. De bizonyos értelemben ez is a motorsport része. Veszélyes, ez is hozzájárul az izgalomhoz, ugyanakkor az elmúlt néhány év kijózanító volt Jules (Bianchi) és Anthoine miatt.”

A címvédő Lewis Hamilton a spái baleset után egyebek mellett arról írt az Instagramon, hogy a nézők, de még az F1 egyes szereplői sincsenek egészen tudatában, mennyire veszélyes is ez a sportág, Monzában az angol is újra nyilatkozott Hubert esete kapcsán.

“Nehéz dolog ez, mert ahogy mindig mondani szoktam, ez nem olyan sport, mint mondjuk a foci, hogy bárki odaállhat és rúghatja a labdát. Teniszezésnél egy jó szerva után bárki érezheti, hogy Roger Federer volt, de amit mi csinálunk, nem sokan tapasztalhatják meg.”

“Más ma, mint amikor rendszeresek voltak a halálesetek, ma ritka az ilyen, a hétvégék általában szórakoztató sportesemények, de jó ég, attól még szuper veszélyes, 300-zal repesztünk, az idő nagy részében a határon egyensúlyozunk. Könnyű ezt elfelejteni, amikor a nagy bukóterek miatt alig vannak balesetek, de emlékeztetnem kellett arra, hogy ez továbbra is veszélyes dolog, és továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy még biztonságosabbá tegyük.”

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa 💥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/M6Ar5O0I36

— Formula 1 (@F1) August 31, 2019