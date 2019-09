A Ferrari hazai versenyén, Monzában nem rajonganak túlságosan a Mercedesért és Lewis Hamiltonért, az angolt tavaly (is) kifütyülték, lehuhogták a dobogón, de az ötszörös világbajnokot sem ejtették a fejére, ha önmarketingről van szó.

A Mercedesnél 2020 végéig lekötött Hamilton az Olasz Nagydíj csütörtöki sajtónapján újságírói kérdésre meglebegtette, hogy visszavonulása előtt még a Scuderiához is igazolhat.

“Nem tudom, hogy oda kellene-e csábítani, vagy a tervem része. Korábban megkérdezték már, hogy mit éreznék, ha úgy fejezném be a pályafutásomat, hogy nem vezettem a Ferrarinál. Hogy őszinte legyek, a Mercedes tagjaként az ember egy életre szólóan egy család tagja is – feltéve persze, ha ott is marad” – magyarázta.

“Ha megnézzük Stirling Mosst vagy más korábbi versenyzőket, a Mercedes ma is törődik velük, a márka történetéhez tartoznak. Ez fontos számomra. A lojalitás fontos dolog, de ha egyszer eljutok egy olyan pontra az életemben, hogy változásra van szükségem, akkor a Ferrari is opció lehet – de nem tudom, hogy most annak tekintem-e” – folytatta.