Lewis Hamilton idén hatodik világbajnoki címe felé halad, csoda lenne, ha nem húzná be ezt az évet is. Bár a Mercedes Spában nem tudott győzni, és előzetesen úgy tűnik, hogy a hétvégi Olasz Nagydíjon is a Ferrari lehet az élen, az angol cseppet sem elégedetlen a szezonnal.

“Hogy őszinte legyek, úgy érzem, sosem voltam még ilyen jó. Sosem teljesítettem még ennyire egyenletesen, még ha pár futamon nem is voltam a legjobb. Az autón még lehet fejleszteni, de a csapat nagyszerűen dolgozik.”

Hamilton 65 pontos előnnyel vezet a bajnokságban csapattársa, Valtteri Bottas előtt, Max Verstappen és a ferrarisok még messzebb vannak, de az angol szerint innen sem lesz könnyű dolga:

“Nem tudom, mások hogy vannak vele, de én sosem nézem a pontokat. Mindig igyekszem a lehető legelőrébb végezni, mindig csak az adott futamra koncentrálok. Egyelőre még nagyon távolinak tűnik a bajnoki cím, még sok van hátra, a neheze pedig csak most jön, fizikai értelemben is. Benne van a kifáradás, egyszerűen nagyon sok a futam.”