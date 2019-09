Az új tulajdonos, az amerikai Liberty Media 2017 eleji érkezésekor – a korábbi ígéreteikkel ellentétben – azonnal letették a Forma-1-et előtte három és fél évtizedig irányító Bernie Ecclestone-t, a sportág vezetését pedig egy triumvirátus, Chase Carey vezérigazgató, Ross Brawn sportszakmai vezető és Sean Bratches marketingért felelős vezető vette át.

A BBC tudósítása szerint az utóbbi távozik posztjáról, a bejelentés bármikor megtörténhet.

“Több forrásból is hallottam már ezt, bár hónapok óta erről van szó, mégsem történt meg. De most azt hallottam, hogy akár ma is kijöhet a sajtóközlemény, szóval már nem sokáig kell várnunk” – mondta egy nem nevesített bennfentes.

Az 59 éves Bratches az F1-es munkája előtt az amerikai sportmédium ESPN-nél, valamint annak anyacégénél, a The Walt Disney Companynál dolgozott.