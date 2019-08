A legközelebbi üldöző, a Mercedesszel frissen szerződést hosszabbított Valtteri Bottas volt, a finn, valamint a 4. helyen záró Lewis Hamilton is nyolctized feletti lemaradással végzett. A címvédőnek az autó után most a bukósisakkal akadt problémája, az elsőbe por ment be, cserélt, majd visszakérte az eredetit.

Olvass tovább

Lewis Hamilton reports in on team radio, saying his helmet is lifting as we approach the halfway point in FP2#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Z8rQXyAsgZ — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Érdekes, bár nem egészen meglepő módon a Racing Point-os Sergio Perez érte el az 5. időt, a mexikói mindkét Red Bullt megelőzte. A csapat tavaly is nagyon jól ment Spában: 2018-ban a második sorból rajtoltak és az 5-6. helyen végeztek.

Nem lehetett teljes Perez és a Racing Point öröme, ugyanis 5 perccel a leintés előtt a mexikói műszaki hibával állt félre a pályán, az autóból lángnyelvek is kicsaptak, az pedig a hab a tortán, hogy korábban Lance Stroll (8.) járgányában melegedett valami feltűnően.

VIRTUAL SAFETY CAR There's another hot Racing Point out there This time it's Sergio Perez and this time we can spot the flames 😮 🔥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/xd8ws0NlPm — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

A Mercedes a hétvégén új motort vetett be, Hamiltonnál az első edzésen voltak problémák, most pedig a partnercsapatnál, nem kizárt, hogy az új erőforrással vannak gondok.

Max Verstappen autójában még a Honda régebbi verziója dolgozik, de a holland is sokat panaszkodott a motorra, többször is problémái voltak, ez is magyarázza a 6. pozíciót és az 1,2 másodperces hátrányt. Az új Honda-motorral vezető új csapattárs, Alexander Albon a 10. helyet hozta második Red Bull-os edzésén.

A top10-be befért még a négyszeres spái győztes Kimi Räikkönen (7.), akit úgy tűnik, nem akadályoz a nyári szünetről hozott izomsérülése, valamint Daniel Ricciardo a Renault-val (9.).

A Toro Rossóhoz visszaküldött Pierre Gaslynak érdekes epizódja volt, amikor a pályán haladva feltehetően egy másik csapat rádióüzenetét hallotta a sisakjában.