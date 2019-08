A háromhetes szünetet követően péntek délelőtt a Belga Nagydíj első szabadedzésével újraindult a 2019-es Forma-1-es idény Spa-Francorchamps-ban.

Az első gyakorlás az előzetes várakozásoknak, a Ferrari reményeinek megfelelően alakult, az alacsony légellenállást és a nagy motorerőt kívánó helyszínen a vörös autók zártak az élen, méghozzá jelentős előnnyel, igaz, Sebastian Vettel és Charles Leclerc a leglágyabb keveréken teljesítette leggyorsabb körét, míg a mercisek csak közepest használtak.

And all of a sudden it's all change at the top

The Ferraris are now P1 and P2

Sebastian Vettel roars to the top of the timesheets with a 1:44.574 🔥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Bb222qnpYd

— Formula 1 (@F1) August 30, 2019