“Manapság két héttel később is az agresszivitás témájával jönnek. Ha belegondolunk, ez már sértő – két hetük volt valami értelmes dologgal előállni, és ez tudják csak kérdeni? Ez tiszteletlenség. Nem személyes sértésnek érzem, de most komolyan. Néha nem értem az újságírókat” – mondta az F1 Racing magazin szeptemberi számának adott interjújában.

A Ferrari-versenyző szerint már csak azért sem kellene akkora jelentőséget tulajdonítani az incidenseknek, mert ezek egyszerűen hozzátartoznak az autóversenyzéshez:

“Voltak esetek, amikor nem jöttek össze a dolgok számomra. Nyilván ilyenkor nem nem tűntem valami jónak. De tulajdonképpen ilyen a rizikóvállalás, ilyen a versenyzés. Sajnos nem mindig jön be. Én így látom ezt. Nem rágódom rajta, sosem éreztem, hogy pszichikai segítségre lenne szükségem. Tudom, mi történt a volánnál, tudom, mit csináltam. Természetesen én is azt remélem, hogy nem fordul elő újra, de mindig próbálkozni kell. Mi mást lehet tenni? Szerintem ez a versenyzés. Amilyen csodálatos, néha olyan kegyetlen is tud lenni.”

Bár ő többször is cáfolta, idén felmerült az is, hogy Vettel nem tölti ki 2020 végéig szóló ferraris szerződését, már az idei év végén visszavonulhat. A német újra visszautasította ezt.

“Bizonyos értelemben őrületes volt ez az öt év (a Ferrarinál). Sok minden történt, jó is, rossz is, de főként jó. De továbbra is izgalommal tölt el, továbbra is buzog bennem az adrenalin, amikor vasárnap felkelek. Másképp ébredek, mint egy csütörtökön vagy hétfőn. Sikeres akarok lenni, szeretnék a Ferrarival győzni. Persze nem tudom, hogy sikerülni fog-e, de mindenképp ez a célom, ez a jövőm.”

Forrás: Fotó: Getty Images