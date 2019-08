Kimi Räikkönen – szerencsénkre – igen sok képet és videót oszt meg Instagramon. Így nem maradtunk le arról sem, hogy fia, Robin élete során először gokartba pattant. ACEMAN BEGINS, csak ennyit írt 2007 világbajnoka a poszt alá, utalva ezzel fia középső nevére (Ace) és arra, hogy kezdetét vette valami nagy, ami akár egész életét is befolyásolhatja a srácnak. (A bejegyzés lapozható!)

A fiú egyébként nem most ismerkedett meg a belső égésű motorral hajtott járművekkel. Több felvételt is láthattunk már a kis Robin motoros kalandjairól, két keréken is megállja a helyét. Apja azonban nem akarja semmilyen irányba sem terelni egyik gyermekét sem.