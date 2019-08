Katalóniában a múlt héten jelentették be, hogy a barcelonai pálya megkapja a szükséges állami támogatást a 2020-as hosszabbításhoz, ma pedig a korábban az állami támogatását elveszítő Mexikóváros közölte, hogy ott is megvan a pénz, megegyeztek a folytatásról.

Miután tisztázódott, hogy 2020-ra bekerül a naptárba Vietnam, valamint 35 év után visszatér Hollandia, az volt a kérdés, a fentiek közül melyek hullanak ki – Silverstone azóta hosszabbított, az Olasz Nagydíj helyszínéről is jelezték, hogy elvben megállapodtak, a hockenheimi főszervező maga nyilatkozta, hogy ők nem számítanak folytatásra, azonban a Spanyol és a Mexikói Nagydíj sorsa nagy kérdőjel volt.

“Szeretnék megosztani egy most kapott jó hírt: a Forma-1 marad Mexikóvárosban. Holnap érkezik az FIA elnöke, hogy aláírja a szerződést. Jó hír ez a városnak! Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezt üzletemberek egy csoportja tette lehetővé, ugyanis a város közpénzt nem fektet ebbe” – jelentette be a város polgármestere, Claudia Sheinbaum.

A hivatalos bejelentést holnap teszi a Forma-1 vezetése.

A barcelonai és mexikóvárosi fejlemények után szinte biztos, hogy tovább hízik a már így is 21 futamos naptár, sőt, nem zárható ki, hogy a jelenlegi 23-nál is több verseny lesz, a Ferrari csapatfőnöke a napokban azt mondta, 24-25 futam van terítéken a jövő évre.

Forrás: Fotó: Getty Images