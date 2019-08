A Ferrari párosa a 3-4. helyen zárt a múlt vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíjon, ám kínosan nagy hátránnyal: Sebastian Vettel és Charles Leclerc több mint egy percet kapott az első helyen leintett mercedeses Lewis Hamiltontól.

A csapatfőnök Mattia Binotto a futam után arról beszélt, hogy nem a hungaroringi hátrány mértéke az érdekes, hanem az, hogy miért ingadozik ennyire az autó teljesítménye.

“Nem az egyperces hátrányra kell magyarázatot adnunk, hanem arra, hogy miért volt a múlt héten (Németországban) a miénk a leggyorsabb autó, és most miért nem” – kezdte.

“Nagyon a pályától függ a teljesítményünk. Az autónk maximális leszorítóereje gyenge, és az olyan pályákon, mint a Hungaroring, ahol a maximális leszorítóerő a lényeg, egyértelműen szenvedünk. És a versenyen jobban küszködünk, mint az időmérőn, mert egy körön a gumi tapadása még ellensúlyozza a gyenge leszorítóerőt, de hosszabb távon már csúszkál az autó, túlmelegednek a gumik, sokkal rosszabb a helyzet” – magyarázta Binotto.

A Ferrarinak a motorerővel nincs gondja, sőt, így abban bízhatnak, hogy a komoly leszorítóerőt nem kívánó Spában és Monzában előnyben lehetnek, ugyanakkor úgy tűnik, hogy továbbra sem igazán tudják, mi merre, a fejlesztések is esetlegesen válnak be, így könnyen lehet, hogy Belgiumban és a hazai pályán is felsülnek.