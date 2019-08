“Küldtünk egy figyelmeztetést a csapatnak, nem is konkrétan egy manőver miatt, hanem az ismétlődés miatt. De a figyelmeztetés csak erre a futamra szólt, a következő versenyen tiszta lappal indul” – idézte a RaceFans.net. “Általánosan elfogadott, hogy egy irányváltással szabad védeni az ívet. A féktávon való mozgásra, főleg ha ismétlődik, viszont szigorúan le kell csapnunk, erről még Bahreinben megegyeztünk a pilótákkal.”

Things got heated in Hungary 🔥🤬 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/XPP4g5RzJ9

Magnussent a csapat nem sokkal később tájékoztatta is, hogy a versenyigazgatóság figyelmeztette a féktávon való manőverezés miatt.

Ricciardo a futam után a középső ujjával is üzent Magnussennek, később pedig azt mondta, szerinte a figyelmeztetés kevés volt:

“Az első két alkalmat elnéztem, nem szóltam a rádión. Nem akarok az a típus lenni, aki azonnal a rádión panaszkodik, gondoltam, hogy hagyom egy kicsit keménykedni. De aztán volt pár eset, amikor bementem a belső ívre, ő meg mozgott, kiszorított, amennyire csak lehetett, akkor már mondanom kellett valamit. Szerintem egyértelműen a féktávon váltott irányt, amit nem nagyon szeretünk.”

“Beszélni is akartam vele a futam után, de azt tanácsolták, hogy vegyek egy mély levegőt és hagyjam a dolgot. Oké, versenyzünk, de az is biztos, hogy a pilóták egyetértenek ebben a kérdésben, és ezt már a versenybírókkal is megbeszéltük, ő pedig több mint kétszer váltott irányt a féktávon. Úgy hallottam, hogy figyelmeztették, de a figyelmeztetés nem elég.”

Forrás: Fotó: Getty Images