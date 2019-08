A 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj első edzésnapja felemásan alakult, a változékony körülmények mellett délelőtt túlnyomóan száraz, délután inkább nedves körülmények között zajlott a körözés.

“A fő, hogy az első edzésen és a második edzésen is erősek voltunk, szárazon és vizes pályán is – meglátjuk, holnap mennyire leszünk versenyképesek. A holnapi nap a maihoz hasonlóan kiszámíthatatlan lehet. Az időjárás hasonló lehet, ezért hasznos volt most délután is menni. Szerintem a Mercedes mindkét edzésen nagyon gyors volt. A Ferrari szerintem nem mutatta meg a valós tempóját, de tudjuk, hogy az időmérőn már ők is ott lesznek” – magyarázta a második edzésen az élen záró Pierre Gasly.

Csapattársa, az idei harmadik győzelmére hajtó Max Verstappen így beszélt a nap végén:

“Kipróbáltunk pár dolgot az autón, az első edzése elején elégedett voltam. Aztán kipróbáltunk más dolgokat, azokkal már kevésbé, ezért is pördültem meg. De fontos az ilyesmiket tesztelni, mert így a második edzésre már megint nagyon jó volt az autóm balansza, versenyképesnek tűnünk.”