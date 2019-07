Olvass tovább

A vizes pályán őrületes első körök zajlottak, Schumacher gyorsan tört előre, de Alonso még nála is elképesztőbb rohamot mutatott be, nem sokkal később már a hétszeres bajnok németet is leiskolázta egy külső íves előzéssel. Miután Räikkönen és a McLarennél a kirúgott Juan Pablo Montoya helyére beültetett tesztpilóta, Pedro de la Rosa is kiment kereket cserélni, Alonso átvette a vezetést.

Az esőgumikon küszködő Schumacher később ütközött a renault-s Giancarlo Fisichellával, míg az átmeneti körülmények között megtáltosodott Button sorra előzte a riválisokat. Räikkönen csúnyán belerohant az őt elengedni próbáló Vitantonio Liuzzi Toro Rossójába, mindketten kiestek.



Az élen Alonso és Schumacher haladt, de a baleset miatt beküldött biztonsági autóval Button nyert, ő nem ment ki, a 2. helyre kerül. A renault-s spanyolnál aztán beütött a krach: a száraz gumiknál való cseréjénél a jobb hátsó kerekét nem rögzítették rendesen, kiesett.

A hajrában Schumacher az átmeneti esőgumikon nem bírt a többiekkel, miközben az élen haladó Button senkitől sem zavartatva haladt a cél felé, a német visszaesett, így de la Rosa és a BMW-s Nick Heidfeld került a 2-3. helyre.

Button Forma-1-es pályafutása első győzelmét aratta, de la Rosa első és egyetlen dobogós helyezésének örülhetett, míg Heidfeld a BMW Sauber első dobogós helyezését hozta. Az első Forma-1-es versenyén szereplő Robert Kubica is pontszerző helyen ért be, de a lengyelt utólag kizárták, mert az autója túl könnyűnek bizonyult a mérlegelésen.

A teljes verseny azoknak, akik hosszabban nosztalgiáznának:



