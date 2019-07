Úgy érkezett meg hazai pályájára, a Hockenheimringre a Mercedes, hogy a 2019-es Forma-1-es szezon első tíz versenyéből kilencet megnyert. Noha a pénteki edzések alapján úgy tűnt, lépéshátrányban lehet a brackley-i csapat a Német Nagydíjon, a Ferrari kettős betlijét követően Lewis Hamilton szerezte meg a pole-t a szombati időmérő edzésen.

Az autóversenyzés születésének 125. évfordulóját ünneplő márka 200. Forma-1-es versenyére készült, ami jól is kezdődött számára, mivel a rajt után a két W10-es fordult el az első két helyen a célegyenes végén, miután a győzelmét végül megszerző Max Verstappen beragadt a rajtnál a Red Bull-lal a második helyről indulva. Azonban a verseny felénél hibázott Lewis Hamilton – a világbajnoki éllovas az élen haladva a falnak vágta Mercedesét a 17-es kanyarban, amit egy szabálytalan bokszbehajtás, egy közel egyperces szerviz, valamint egy öt másodperces büntetés követett.

A folytatás még rosszabbul alakult a csillagemblémás együttesnek: Hamilton az 1-es kanyarban is megforgott, az utolsó körökben Valtteri Bottas a dobogóért harcolva össze is törte az autóját – a bajnoki pontversenyt továbbra is 39 ponttal vezető brit végül a 11. helyen látta meg a kockás zászlót, ami a Mercedesnek egy nullás futamot jelentett.