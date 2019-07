Balesettel zárult a Red Bull számára a Pirelli legutóbbi, Silverstone-ban lebonyolított gumitesztje: a Milton Keynes-i gárda tesztpilótája, Sébastien Buemi nagy tempónál ütközött a gyors jobbkanyarban, az Abbey-ben. Az ügyben azonnal vizsgálatot indított a Forma-1 hivatalos abroncsbeszállítója, melynek részéről a motorsportigazgató, Mario Isola meg is erősítette, hogy a bal hátsó gumi hibásodott meg – viszont az még kérdéses, hogy mi okozta ezt.

„Vizsgáljuk a gumit” – mondta Isola. „Ez még eltart egy ideig, mert még csak a hét elején kaptuk vissza Silverstone-ból. Afelől pedig semmi kétség, hogy itt átfogó vizsgálatra van szükség, együttműködve a Red Bull-lal, hogy megértsük a hiba gyökerét. Ugyanezt a prototípust Spielbergben is teszteltük már, mert a keveréket illetően egy másik konstrukcióról beszélünk.”

Isola azt is elárulta, hogy a gumit, amin Buemi balesetet szenvedett, korábban a Red Bull Ringen tesztelték, illetve a silverstone-i teszten a Red Bull mellett a Williams is ilyen keverékkel körözött. A bukásról annyi részlet derült ki, hogy akkor a 11. körében járt az abroncs, ami az élettartamát illeti, és éppen egy bemelegítő kör elején károsodott.

„Szanaszét, apró darabokra szedtük a gumikat, különösen a bal hátsót. A másik három abroncsot is vizsgálat alá vonjuk ebből a szettből, valamint a további prototípusokat is. A jövő hétre végezni akarunk a vizsgálatokkal, és remélhetőleg találunk is valamit. Mindent nagyon mélyen megvizsgálunk: az anyagszerkezeten mikroszkópos vizsgálatot végzünk majd el, de minden más területen is, aminek köze lehet egy hibához, ennyire alaposak leszünk” – tette hozzá Isola, aki azt is elismerte, hogy a vizsgálatokhoz a Pirelli rendelkezésére állnak a videófelvételek és a telemetriaadatok is.