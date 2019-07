Az esős Forma-1-es Német Nagydíj igazi káoszfutam volt, melynek nagy vesztesei közé tartozott a renault-s Nico Hülkenberg is. A 169 futam után is “dobogószűz” német féltávnál még jó eséllyel haladt az első F1-es pódium felé, ám a ferraris Charles Leclerc és a mercedeses Lewis Hamilton után a 40. körben ő is kicsúszott a 16-os kanyarban, monacói kollégájához hasonlóan a kavicságyban is maradt.

A német finoman szólva sem volt boldog, de Leclerc-hez hasonlóan ő is a bukótérben található, más felületű, gyorsulási versenyeknél használt aszfaltot okolta az apró hiba annál fájdalmasabb következményéért:

“Nem is tudom, mit mondjak. Egészen addig nagyszerű munkát végzett mindenki, a csapat is, én is, aztán egy épp csak egy pillanatra elvesztettem az uralmamat az autó felett, pont a rossz kanyarban. A 16-os kanyar mellett nem szokványos aszfalt van, az ott valami korcsolyapálya, amint rámentem, nem tudtam irányítani az autót, ahelyett, hogy lassultam volna, még gyorsultam is, az eredményt mindenki láthatta, a falban végeztem.”