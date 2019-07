Olvass tovább



A verseny végeredményét két fontos tényező befolyásolta igazán: az eleredő eső és egy biztonsági autós periódus, amit egy, a pálya mellett sétáló korábbi Mercedes-alkalmazott miatt léptettek életbe. Ezzel a két McLaren kezéből ütötték ki a győzelmet, és végül a 18. helyről induló Rubens Barrichello mentette meg a Ferrari becsületét.



2001 – Végre Schumacher-győzelem hazai pályán

Rosszul rajtolt Michael Schumacher 2001-ben, aminek egy látványos baleset lett a vége. Luciano Burti túl későn vette észre a lassan poroszkáló Ferrarit, és átrepült a mezőny felett, ugratót véve az olaszok F2001-es versenygépén.



A futamot piros zászlóval újraindították, Schumacher pedig a tartalék Ferrarival vehette fel a versenyt a többiekkel. Azonban azzal sem ért célba, ezúttal az üzemanyagpumpa mondott csütörtököt. Testvére, Ralf látta meg elsőként a kockás zászlót, ezzel ő lett a régi Hockenheim utolsó győztese.

2003 – Csillaghullás az első kanyarban

2002-re eltűnt a pálya hosszú erdei szakasza, és egy kör hossza is rövidebb lett. Az első kanyaron is módosítottak, de az továbbra is szedte az áldozatait. 2003-ban a három élcsapat pilótái ütköztek. Közülük Kimi Räikkönen volt, aki igazán bánhatta ezt a kiesést: a szezon végén mindössze két ponton múlt a bajnoki cím.

2004 – Ebből nagyobb baj is lehetett volna

Sosem szerencsés, ha egy Forma-1-es autó elhagyja a hátsó szárnyát. Räikkönen McLaren-jéről azonban játszi könnyedséggel lerepült az alkatrész. Hova máshova is csapódhatott volna be, mint az egyes kanyar bukóterébe.



2008 – Eddig bírta a felfüggesztés

Látványos volt, ahogy a rázókövön kitört kerék miatt irányíthatatlanná váló Toyota a bokszfalnak csapódott. Timo Glock szomorúan fejezte be hazai futamát, de legalább épségben szállhatott ki a roncsokból. Az a rázókő az idei második szabadedzésen is balesetet okozott.

💥😮🙈 A big impact and a scary moment for Timo Glock at Hockenheim back in 2008#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/4GhweAxrzN — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

2010 – Fernando gyorsabb nálad

Az az emlékezetes csapatutasítás. 2009-es hungaroringi balesete után ez lehetett volna Felipe Massa nagy esélye, de a világbajnoki állás felülírt mindent. Alonso ennek ellenére nem lett háromszoros bajnok, a rádiózás pedig beleírta magát a Forma-1 történelmébe.

2014 – Fejjel lefelé

Gyorsan véget ért Massa 2014-es Német Nagydíja. Jó helyről indulhatott, ám Kevin Magnussennel nem fértek el az első kanyarban. Az eredmény: a Williams forgott egyet a levegőben, Magnussen pedig a saját tengelye körül.

2018 – Vettel eldobja a győzelmet, Hamilton levágja a kanyart

A tavalyi szezon egyik legjobb versenye volt a Német Nagydíj. Nem is érdemes belemenni a szöveges elemzésbe, itt a teljes futam összefoglalója, melyet a YouTube-on lehet megtekinteni. Reméljük, idén is hasonló izgalmakban lesz részünk!



Forrás: Fotó: Getty Images