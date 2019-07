A francia saját erőből hagyta el a helyszínt, de a szerelőknek bőven adott munkát, az RB15-ös eltávolítása miatt előkerült piros zászlóval pedig a többiektől vett el perceket.

GREEN LIGHT

We're under way again after Gasly's car has been cleared

Busy on track as the drivers look to get in a final few laps before the chequered flag#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ivYbSdjZtB

— Formula 1 (@F1) July 26, 2019