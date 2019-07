A jelenlegi állás szerint a hétvégén az utolsó Német Nagydíjat rendezik az F1-ben, Hockenheimnek nincs szerződése 2020-ra, és a szervezők sem hiszik, hogy lesz.

Csütörtökön természetesen a Sebastian Vettelt is megkérdezték hazai futama helyzetéről és jövőjéről.

“Nagyszerű, ha az ember a hazájában versenyezhet. Nagy kár lenne elveszíteni egy ilyen régi, ilyen nagy múltú futamot hülye pénzügyi okok miatt” – mondta.

Németországban az F1 iránti érdeklődés is kisebb lett az elmúlt években, sőt évtizedben, Vettel ezt így magyarázta:

“Normális, hogy az érdeklődés akkor volt a legnagyobb, amikor Michael (Schumacher) elkezdett győzni és ő lett az első német világbajnok. Az elsőhöz mindig nagyobb lendület, nagyobb érdeklődés kapcsolódik. De azt hiszem, a tavaly látott atmoszféra azt mutatta, hogy azért most is van igény a versenyzésre. Emellett úgy gondolom, hogy a német közönség nagyon sportszerű, egyenes, őszinte közönség, szóval talán bizonyos történések sem tettek jót az F1 népszerűségének” – célzott Vettel az őt és csapatát hátrányosan érintő, közelmúltbeli versenybírói döntésekre.

Vettel szerint az autóversenyzés népszerűségének csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy a fiataloknak nem igen van közvetlen élménye, tapasztalata, mert drága mulatság.

“Szerintem a németek nagyon is meggondolják, mire költik a pénzüket, és sajnos az alsóbb kategóriás versenyzés, már a gokartozás is nagyon drága. Szóval úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy több fiatal – lányok, fiúk – versenyezzen, sokkal olcsóbbnak kellene lennie. Szerintem most túl drága, a többség nem engedheti meg magának.”