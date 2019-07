Olvass tovább

“Olyan gumikat szeretnénk, amelyekkel a versenyezők az abroncsok elkoptatása nélkül küzdhetnek, amelyek nem csak rövid időre teszik lehetővé a támadást. A mostani gumik pontosan olyanok, amilyet a Pirellitől kértünk, de úgy gondolom, hogy most majd mást kell kérnünk” – mondta a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) formaautós főnöke, Nikolas Tombazis a Motorsport.comnak.

A Forma-1 műszaki szakértői stábjának vezetője, Pat Symonds is hasonlóan nyilatkozott, bár figyelmeztetett, hogy a tartós gumik is csökkenthetik az izgalmakat, óvatosnak kell lenni.

“Azt hiszem, a múltban nem a megfelelő dolgokat kértük a Pirellitől. Nagyon összetett kérdés ez, és még nincs is világos elképzelésünk. Nagyon sok szimulációt végzünk, sok mindennel lehet kísérletezni, de úgy gondoljuk, hogy a kerékcserék is nagyon fontosak az F1-ben. Tudjuk, hogy a nézők szeretik a 2-3 másodperces cseréket, szóval ezekre is szükség van. Nem lenne nehéz Le Mans-i típusú, örök életű gumikra váltani, de akkor elvesztenénk a kerékcseréket. Nagyon sokat beszélgettem már a csapatokkal, segítenek is nekünk a szimulációkkal, de ez nehéz ügy.”

“De teljesen egyetértek Nikolasszal, az elmúlt években hibás dolgokat kértünk a Pirellitől. Úgy gondolom, nem a nagy kopás volt a jó irány” – magyarázta.

A Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola a Motorsport.comnak azt mondta, természetesen hajlandók a kívánságoknak megfelelő gumikat gyártani 2021-re, viszont minél hamarabb tudniuk kellene, pontosan mit is várnak tőlük, mert fogy az idő.

“Ha az F1 szeretne alacsony kopású gumikat vagy nagyobb különbségeket a keverékek között vagy akármit, és megvalósítható a dolog, mi örömmel váltunk irányt” – szögezte le.

“Van egy közös kutatócsoportunk az F1-gyel és az FIA-val, több találkozónk is volt már, hogy kialakítsuk a jó irányt. Aztán a csapatokat és a versenyzőket is be kell vonnunk, hogy 100 százalékosan biztosak legyünk, hogy ez a helyes irány. A csapatoknál ott vannak a stratégiai specialisták, és a pilóták tudják, hogy pontosan mit is szeretnének. Fontos, hogy teljes legyen az egyetértés” – folytatta Isola.

Forrás: Fotó: Europress/Pirelli