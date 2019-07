A bukás után jött a feketeleves: a Rich Energyt az F1-ben és azon kívül is folyamatosan a Red Bull-lal együtt emlegető Storey-nak sikerült addig bosszantania kommunikációjával az energiaital-gyártó óriást, hogy egy szép pert akasztottak a nyakába a márkanév és a cég közismert reklámszlogenjének jogosulatlan használata miatt.

A legviccesebb, hogy a védjegyoltalmi perről maga Storey – pontosabban a továbbra is általa irányított Rich-fiók – számolt be a Twitteren.

Now @redbull are taking William Storey to court. A cynic might see a pattern emerging! #richenergy #betterthanredbull #williamstorey #BusinessIntelligence pic.twitter.com/aB17r9Lz89

— Rich Energy (@rich_energy) July 18, 2019