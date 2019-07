A 2021-es nagy Forma-1-es reformok közeledtével az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton egyre határozottabban kíván szerepet vállalni a jövő alakításában, a leendő szabályok mellett a beemelendő új versenyhelyszínek tekintetében is beleszólást követel a versenyzőknek.

“A Forma-1 történetében a versenyzők eddig sosem voltak részesei a pályákat illető döntéshozatalnak. Pedig mi tudjuk legjobban, hogy melyik pályán tudunk előzni és melyiken nem” – mondta az izgalmasan sikerült Brit Nagydíj után.

“Nem tudom, ki választ, és azzal is tisztában vagyok, hogy nem minden Forma-1-et fogadó kész országban lehet válogatni a versenypályák közül, de vannak olyan leendő helyszínek, ahol nem lesz jó verseny, ahogy a jelenlegi naptárban is vannak ilyenek” – figyelmeztetett az angol, valószínűleg a jövőre visszatérő hollandiai Zandvoortra is célozva.