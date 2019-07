A múlt vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjon a Red Bull versenyzői csak a 4-5. helyen értek be, de egy tekintetben komoly sikert könyvelhettek el, a futamon a csapat megdöntötte a kerékcsere eddigi rekordját, soha nem végeztek még kiállást ilyen gyorsan.

A csapat Pierre Gasly RB15-ösén 1,91 másodperc alatt cserélte le mind a négy kereket, ezzel pontosan egy századot faragtak a Williamsszel eddigi közösen tartott 1,92-es csúcsból.

A korábbi rekord mutatja, hogy nem egyszeri mázliról volt szó, amit még inkább aláhúz, hogy vasárnap Silverstone-ban Max Verstappennél is majdnem ugyanilyen gyorsan dolgoztak, a holland autójáról 1,96 alatt vették le a régi garnitúrát, majd tették fel rá az újakat.

Idén messze a Red Bull a legjobb a kerékcserék tekintetében, az F1 logisztikai partnere, a DHL “bajnokságában” fölényesen vezet a Milton Keynes-i csapat.

New @F1 pit stop world record! @redbullracing beat the previous record by 0.01 seconds in #BritishGP. #DHLF1 #F1 #MomentsThatDeliver

➡️All pit stop times from Silverstone: https://t.co/J27YVFsufC pic.twitter.com/VEYc1i0X1Y

— DHL_Motorsports (@DHL_Motorsports) July 16, 2019