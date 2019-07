Noha Günther Steiner csapatfőnök Silverstone-ban azt mondta, a Haas továbbra is főszponzorának tekinti a Rich Energyt, az energiaital-gyártó a Twitteren újabb üzenetet tett közzé vasárnap.

Ebben “a Haas hazugságaival” szemben az áll, hogy a Rich Energy valóban felbontotta a szponzori megállapodást, és ezt a “nyilvánosság számára megfogalmazott állításokkal szemben” el is fogadta a Haas. Ennek alátámasztására egy dokumentumot is mellékeltek, amely a csapat jogi képviseletét ellátó társaságtól érkezett.

Ebben az áll, hogy a Haas elfogadta a szponzori megállapodás felbontását, de ezért kompenzációra tart igényt. A Haas a szerződés szerint az idei évre fennmaradó, illetve a 2020-ban és 2021-ben esedékes összeget kéri, összesen 35 millió fontot.

A levél szerint a kifizetés határideje július 25., ha addig nem érkezik meg a pénz, a Haas végrehajtási eljárást indít. A csapat egyelőre nem erősítette meg a levél hitelességét.

Just to disavow people of lies from @HaasF1Team please see below. @rich_energy terminated the agreement as we said. The team have accepted contrary to their public denial.They were complicit in trying to oust CEO William Storey who even gave them a £35m personal guarantee #truth pic.twitter.com/RZodxJd4js

— Rich Energy (@rich_energy) July 14, 2019