A Haas-csapathoz 2019-re névadó szponzorként csatlakozott a sokak által egyszerű pénzmosodának tekintett, a tágabb piacon nem elérhető terméket forgalmazó energiaital-márka, a Rich Energy.

A cég eredetileg sem volt túl bizalomkeltő, a Force Indiát tavaly nyáron emiatt nem adták el nekik, majd ugyanezért utasította el a szponzori együttműködést a Williams is, ráadásul azóta kiderült, hogy még a brand egyik központi elemét, a szarvasagancsos logót is lopták, az ezzel kapcsolatos bírósági ügyben pedig a az eladások, a pénzügyi háttér és a Forma-1-es költéseik nyilvánosságra hozatalára is kötelezték a Rich Energyt.

Ezek után nem volt akkora meglepetés, hogy az F1-csapat gyenge teljesítményére hivatkozva a cég tegnap a Twitteren bejelentette, hogy szerződést bontottak a Haasszal.

Az idén valóban nem túl acélosan teljesítő alakulat csapatfőnöke, Günther Steiner csütörtök délelőtt rövid közleményben reagált, cáfolta a szakítást:

“A Rich Energy pillanatnyilag a Haas F1 Team névadó szponzora. Az üzleti titok miatt ennél bővebben nem beszélhetek a felek közti szerződés részleteiről” – mondta az olasz szakember.

“Rich Energy is currently the title partner of Haas F1 Team. I cannot comment further on the contractual relationship between our two parties due to commercial confidentiality.” – Guenther Steiner, Team Principal pic.twitter.com/egSltgGnAO

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 11, 2019