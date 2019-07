Mindkét Haas-Ferrari feladni kényszerült a 2019-es Forma-1-es Brit Nagydíjat. Kevin Magnussen és Romain Grosjean közvetlenül a rajt után értek össze, és mindkettejük autója megsérült. A futamot egyikőjük sem fejezte be, a defektes kerekek lecserélése után néhány körrel a dán panaszkodott az autóra, később pedig a francia versenyző parkolt le a garázsban a leszorítóerő hiánya miatt.

Haas update: OH GOD THEY’RE CRASHING INTO EACH OTHER NOW HOW CAN THIS GET ANY WORSE pic.twitter.com/6Ejk7F41ok

— iGP Manager (@iGPManager) 2019. július 14.