Idei negyedik és pályafutása tizedik Forma-1-es rajtelsőségét szerezte a Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas a Brit Nagydíj kvalifikációján. Az időmérő edzést követően az első három helyezettel – azaz Bottasszal, Lewis Hamiltonnal és Charlees Leclerc-rel – a manapság már televíziós szakkommentátorként tevékenykedő tizenháromszoros nagydíjgyőztes, David Coulthard készítette az interjúkat.

Valtteri Bottas, Mercedes (1.): „Nagyon jó, hogy újra pole-t szerezhettem, mert ez emlékeztet arra, miért is csinálom ezt az egészet. Eléggé szoros volt a helyzet egész hétvégén, ahogyan ma is Lewisszal. Tudtam az első körömről, hogy jó, de nem volt tökéletes. Őszintén szólva jobb lett volna a második próbálkozásnál, de örülök annak, hogy ez is elég volt. Egyáltalán nem könnyű feladat összerakni egy jó kört.”

Lewis Hamilton, Mercedes (2.): „Először is gratulálok Valtterinek, mert remek munkát végzett az időmérőn. Ami engem illet, ma nem voltam elég jó. Kicsit távolinak tűnt a pole, és a Q2-ben be is áldoztam az egyik körömet, segítenie kellett volna. Azután a második Q3-as köröm sem volt eléggé jó. Azonban hosszú lesz a holnapi verseny, nagyszerű itt a közönség; meglátjuk, mire leszünk képesek. Ez a legjobb nagydíj az egész évben annak az energiának köszönhetően, amit az emberek hoznak magukkal ide.”

Charles Leclerc, Ferrari (3.): „A Q2-ben azt gondoltam, hogy elég jók vagyunk. Azonban a Q3-ban gyorsak voltak a Mercedesek, így tudtuk, hogy a kanyarokban nagyon keményen kell dolgoznunk. A lehető legjobb formánkat nyújtottuk ma, ezért elégedett vagyok.”