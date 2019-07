A Red Bull versenyzői a lágyabb gumikon is lassabbak voltak a vörös autóknál, de Hamilton már megelőzte Leclerc idejét, 1:25,513-as pályacsúccsal. A Ferrari tempója ígéretes volt: Leclerc még egy kört tudott menni, és csak kétszázaddal volt lassabb a britnél.

Az utolsó percekben a középmezőny elözönlötte a pályát, és a köridőzápor végén Kevin Magnussen a Haasszal, Danyiil Kvjat a Toro Rossóval, Lance Stroll a Racing Pointtal, valamint a két Williams rekedt a kiesőzónában.

A Q2-ben elindult a taktikázás a gumikkal. A topcsapatok versenyzői a közepes keveréken hagyták el a bokszutcát, Vettel kivételével, aki nem jött ki a többiekkel egyszerre. A német később gurult a pályára, a lágyakat választva.

