Habár a legtöbben egyből visszagurultak a bokszba, George Russell nem volt rest, és egy lassabb mért körrel indította a szombatot, slick gumikon. Jó negyed óra múlva Charles Leclerc és Daniel Ricciardo átmeneti esőgumikon is megnézte a pályát magának, de be sem fejezték körüket.

The final practice session of the weekend gets underway at the #BritishGP . 🇬🇧

Kissé borús időben, 23 fokos aszfalton, 16 fokos levegőhőmérséklet mellett kezdték meg a körözést a pilóták. Először Lando Norris hajtott a pályára a McLaren volánjánál, de hamar kint volt a pályán a középmezőny számos képviselője is egy-egy installációs kör erejéig a hűvösebb körülmények ellenére is.

Az edzés feléhez közeledve a pálya benépesedett, de még mindig csak a tapogatózás folyt. A legtöbben az intermediate gumik mellett döntöttek, de sokan döntöttek a slickek mellett is.

Féltáv után végre a köridők is megjöttek, már száraz pályára alkalmas abroncsokkal. A topcsapatok pilótái közül Lewis Hamilton volt az első, aki körbeért, de a folyamatosan javuló pályán hamar megelőzte a mercedeses csapattárs, Valtteri Bottas. A Sebastian Vettel első köre lassabb volt szűk négy tizeddel, és Leclerc is szorgosan körözött a másik Ferrarival.

Az utolsó húsz percben tömve volt a pálya, mindenki be akarta hozni a kiesett idő miatti lemaradást. Ez több feltartást is eredményezett, de egyikből sem lett komolyabb ügy. Az élen is folyamatosan javultak a köridők, tíz perccel a kockás zászló meglengetése előtt Leclerc vette át a vezetést. Ezt meg is tartotta a leintésig, mögötte Vettel lemaradása csak 26 ezred másodperc volt, de Hamilton is fél tizeden belül végzett.

Pierre Gasly megverte a másik Red Bull-Hondában ülő Max Verstappent, mögöttük Bottas lett a hatodik. A középmezőnyt a McLaren vezeti Norrisnak köszönhetően.

A Brit Nagydíj időmérője délután 3 órakor kezdődik.

Forrás: Fotó: Europress, Getty Images