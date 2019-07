Silverstone-ban péntek délelőtt megkezdődött a 2019-es Forma-1-es Brit Nagydíj hétvégéje az első szabadedzéssel.

Eseménydús volt az első gyakorlás, a szokásosnál jóval több hibát láthattunk a versenyzőktől, amiben nagy szerepe lehetett, hogy az idei évre megint újraaszfaltozták a pályát – alig akadt olyan versenyző, aki ne csúszott, pördült volna meg itt vagy ott.

Challenging conditions here at Silverstone…

The track has a fresh layer of tarmac this year, coupled with a few spots of rain#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/AFiF9iL394

— Formula 1 (@F1) July 12, 2019