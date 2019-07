Bár a szerződése 2020 végéig szól az olaszokkal, vannak, akik szerint előbb is távozhat, és talán a Red Bullhoz térhet vissza, ahol mostanában feltűnően sokat vendégeskedik minden hétvégén.

A Vettel és a Scuderia azóta sem jutott bajnoki címekig, idén pedig a korábbiaknál is rosszabbul mennek a 32 éves német dolgai a maranellói alakulatnál.

Sebastian Vettel 2014 végén hagyta el addigi csapatát, az őt négy világbajnoki címig juttató Red Bull Racinget, hogy példaképe, Michael Schumacher nyomdokain ő is újra sikerekre vigye a Ferrarit.

Az osztrák Servus TV adásában meg is kérdezték a Red Bull-főnök Christian Hornert, miért jár hozzájuk annyit a volt versenyzőjük.

“Nagyon szép emlékeink vannak a Sebastiannal közös időkről. A csapat történetének fontos szereplője ő. Négy világbajnoki címet és sok-sok futamot nyert velünk. Ő szerezte a Red Bull első Forma-1-es győzelmét is. Természetes, hogy különleges kapcsolatunk van” – magyarázta.

“Bár ma már a Ferrarinál versenyez, továbbra is gyakran meglátogatja a szerelőket, szinte mindenkit ismer. Továbbra is a csapat barátja, velünk örült a Red Bull Ring-i győzelemnek is. Kölcsönös tisztelet és barátság van köztünk” – folytatta Horner.

Egyelőre nehéz elképzelni, hogy a Red Bull leigazolja Vettelt, ám ha a pletykák igaznak bizonyulnak és a Mercedes 2019 végén elviszi Max Verstappent, rögtön más lesz a helyzet, hiszen az egyre romló ázsiójú Pierre Gasly, valamint az idén a Toro Rossónál alkalmazott Danyiil Kvjat és Alexander Albon sem az a sztárpilóta, akire rábízhatnák a csapat vezetését.

