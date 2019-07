Olvass tovább

A spanyol Marca a múlt héten azt állította, Verstappen távozási opciója akkor élesül, ha a holland a nyári szünetig nem nyer futamot, így a vasárnapi, Red Bull Ringen aratott meglepetésgyőzelem elvileg lezárná a kérdést, ám a német Bild hétfőn előállt a maga változatával, a német lap úgy tudja, a holland maradásának feltétele az, hogy a nyári szünetig esélyes legyen a világbajnoki címre.

Az esélyesség pontosabb meghatározásával adós marad a Bild, mindenesetre Verstappen jelenleg, kilenc forduló után 126 ponttal a harmadik a bajnokságban, míg a címvédő Lewis Hamilton 197 ponttal áll az élen.

A Bild emlékeztet arra, hogy a Mercedesnél Valtteri Bottas csak 2019 végéig van lekötve, a hosszabbítás kizárólag a csapaton múlik, valamint hogy a főnök, Toto Wolff jó kapcsolatot ápol Verstappenékkel, főképp az apával, Josszal.

A Red Bull ügye sem veszett még el teljesen, ha igaz is a Bild híre, a következő pár futamon Verstappen akár újabb győzelmeket is szerezhet, ugyanis Ausztriában kiderült, hogy a Mercedesnek hűtési nehézségei vannak a nyári hőségben, ami Hockenheimben és a Red Bullnak amúgy is kedvező Hungaroringen is a kezére játszhat.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner az ausztriai győzelem után így kommentálta a Verstappen jövőjét illető spekulációkat:

“A versenyzői szerződés tartalma bizalmas, de az tény, hogy minden pilótának vannak bizonyos feltételek a szerződéseiben. Max szerződéséről is megjelentek találgatások, de ezek tényleg csak találgatások. Nagyon jól érzi magát a csapatnál, hisz ebben a projektben, amit a mai nap csak aláhúz. Nekem nincsenek kétségeim vele kapcsolatban.”

