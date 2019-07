“A McLaren idei formája? Szerintem elég erősek. Fantasztikus. Ez is volt a terv. A csapat mindig is erős volt, most is az, mindig is az lesz. Az idei év egy lépés a jó irányba. Remélhetőleg be tudjuk biztosítani a konstruktőri 4. helyet! Bízzunk benne, hogy még jobb eredmények is jönnek majd! A legutóbbi két futamon a 6. helyezett már körhátrányban volt, ami nem jó az F1 szempontjából.”

A McLarennél négy évig küszködő, de továbbra is a csapat alkalmazásában álló versenyző azt mondta, örömmel látja az alakulat idei formajavulását:

Olvass tovább

Alonso 2015-ben az egykori sikerpartner, a Honda visszatérése miatt (is) igazolt a McLarenhez, ám a projekt csúfos kudarc volt, a spanyol GP2-es motornak is bélyegezte a japánok termékét. A Honda múlt vasárnap az Osztrák Nagydíjon a Red Bull-lal ünnepelte a visszatérés óta első győzelmét, ennek a sikernek Alonso is örült, vagy legalábbis diplomatikusan gratulált:

“Eltelt már pár év, szóval más a motor. Annak idején mindent beleadva dolgoztunk, hogy ellensúlyozzuk a lemaradást, a sok motorcsere miatti hátrasorolásokat, de valószínűleg ez is hozzájárult a fejlődéshez. Remélhetőleg ez csak az első volt a sok közül, ez jó az F1-nek.”

A spanyol korábban többször is kijelentette, hogy elvben nem kizárt az F1-es visszatérése, igaz, ehhez nyerő autót kell, hogy kapjon. Alonsót az elmúlt hetekben a Ferrarival és a Mercedesszel is hírbe hozták, így természetesen arra is felelnie kellett, hogy hiányzik-e neki a Forma-1.

“Nem igazán. Az előző fejezet a legvadabb álmaimat is túlszárnyalta! És a kiszállásomat motiváló tényezők továbbra is fennállnak. Az, hogy más kategóriákban is a győzelemért küzdhetek, új szintre emelt. Nagyon jól érzem magam így” – állította.

Forrás: Fotó: Getty Images